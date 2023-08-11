Украинцев в оккупации лишают инсулина и угрожают депортацией

Пророссийский коллаборант в пгт Лазурное оккупированной Херсонщины Александр Дудка записал видеообращение, в котором заявил, что инсулинозависимые жители Херсонщины, отказавшиеся от получения российского паспорта, лишены получения за российские государственные средства инсулина. Кроме этого, отказчикам-"ждунам", которые не оформляют своих детей в российские школы, он угрожает депортацией в "линию разграничения". Об этом сообщают "Комментарии".

Колаборант Александр Дудка

"Медицинские препараты, приобретенные за счет бюджета Российской Федерации иностранным гражданам, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь, это касается инсулиновых, которые на себе уже почувствовали, как быть гражданином другой страны", — говорит коллаборант Александр Дудка.

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Кроме того, он начал угрожать родителям детей, которые не ходят в русскую школу.

"Уважаемые мои "ждуны", передо мной перечень детей которые с начала СВО, за два учебных года, ни дня не были в школе, — заявляет коллаборант Александр Дудка. — Согласно законам Российской Федерации, эти родители будут привлечены к административной ответственности, впоследствии криминальной, а потом мы их посадим в автобусы, вывезем на полосу разграничения и отправим в ваши украинские школы, где вы будете учиться, родные мои. Будете учить свой родной язык, если вы пренебрегаете русским языком".

Коллаборант добивался того, что потребовал от жителей поселка лояльности к России, потому что она их "приняла" и "помогает жить".

"Если вас не устраивают законы Российской Федерации, просьба приготовить вещи и готовиться к выезду", — заявил коллаборант Дудка.

До своего назначения гауляйтером Лазурного весной 2023 года Александр Дудка был директором местного коммунального предприятия.

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