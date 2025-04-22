Украинцев тестируют: что означают заявления об отказе от территорий

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Slava Kot
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал информацию иностранных СМИ о возможности Украины согласиться признать Крым и другие временно оккупированные территории российскими. По его словам, такими средствами украинцев испытывают.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Рефат Чубаров в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что, несмотря на информацию прессы, в Украине неоднократно озвучивали позицию по непризнанию временно оккупированных территорий за Россией.
Глава Меджлиса считает, что подобные заявления СМИ стали "информационными вбросами", которые преследуют цель протестовать украинский народ. По его словам, эти испытания касаются не только Крыма, но и других временно оккупированных территорий.
По мнению Чубарова, кроме территориальных вопросов, подобные испытания будут касаться и других тем на которых настаивает Россия, в частности сокращение украинской армии и отказ от вступления Украины в НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского прокомментировали слухи о скандальном предложении США по Крыму.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал две "красные линии" для Украины на переговорах с Россией.
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