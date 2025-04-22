Украинцев тестируют: что означают заявления об отказе от территорий

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал информацию иностранных СМИ о возможности Украины согласиться признать Крым и другие временно оккупированные территории российскими. По его словам, такими средствами украинцев испытывают.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Рефат Чубаров в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что, несмотря на информацию прессы, в Украине неоднократно озвучивали позицию по непризнанию временно оккупированных территорий за Россией.

"Было много заявлений и со стороны президента Украины, и со стороны Верховной Рады Украины, и со стороны Меджлиса крымскотатарского народа… никто не имеет права говорить о Крыме, а тем более пытаться решать его дальнейшую судьбу без участия Украинского государства", — сказал Чубаров.

Глава Меджлиса считает, что подобные заявления СМИ стали "информационными вбросами", которые преследуют цель протестовать украинский народ. По его словам, эти испытания касаются не только Крыма, но и других временно оккупированных территорий.

"Все эти информационные вбросы, как мне кажется, — это сознательная утечка, нас испытывают. Украину, украинских политиков, крымских татар — тестируют. И речь идет не только о Крыме. Подобные действия могут касаться и других оккупированных территорий", — считает Чубаров.

По мнению Чубарова, кроме территориальных вопросов, подобные испытания будут касаться и других тем на которых настаивает Россия, в частности сокращение украинской армии и отказ от вступления Украины в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского прокомментировали слухи о скандальном предложении США по Крыму.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал две "красные линии" для Украины на переговорах с Россией.