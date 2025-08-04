Украинцев шокировали перспективами перемирия и окончания войны: что готовит Кремль

Российский диктатор Владимир Путин может приступить к военным действиям против стран НАТО, при этом конфликт в Украине не будет завершен. Об этом в интервью изданию Главред заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он подчеркнул, что если Кремль попытается заморозить войну в Украине, то украинские Вооруженные силы сразу же перейдут в контрнаступление.

"Путин не собирается останавливать или откладывать боевые действия. Более того, он не сможет приостановить войну в Украине ради начала наступления в Европе, ведь ВСУ сразу начнут активные действия, а украинское общество не останется пассивным, наблюдая, как в Европе начинается новый конфликт, сохраняя при этом замороженную линию фронта", — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день заморозить линию столкновения невозможно, а все разговоры о перемирии и переговорах — это лишь "дипломатическая игра, имитация процесса".

"Как бы в Вашингтоне ни желали прекратить войну в Украине, сделать это невозможно", — добавил он.

Напомним, что бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что шансы на скорое завершение войны остаются минимальными. Он сравнил ситуацию со Второй мировой войной, когда конфликт продолжался несколько лет и закончился только после полного уничтожения военного потенциала нацистской Германии.

Тем временем в Берлине отметили растущую угрозу со стороны России для всей Североатлантической организации. Москва может попытаться испытать на прочность 5-ю статью НАТО, предусматривающую коллективную защиту членов альянса.

Как уже писали "Комментарии", Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине, готовится снова прибыть в Киев в ближайшие дни. Его визит ожидается на фоне дедлайна, который установил Трамп для потенциального достижения мирного соглашения с Россией до 8 августа. Это может быть одним из важнейших событий в дипломатическом процессе, в который администрация Трампа включилась параллельно предвыборной кампании, пишет издание Kyiv Post.