Украинцев предупредили об угрозе массированного обстрела: что известно

Посольство США в Украине вечером 9 мая призвало быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара в ближайшие несколько дней.

РФ может устроить обстрел. Фото из открытых источников

"Посольство получило информацию о потенциально значительном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении посольства США.

В посольстве привели перечень рекомендаций для американских граждан в Украине, в частности, найти бомбоубежище, следить за воздушными тревогами, иметь запасы пищи и воды.

Предупреждение посольства США в Украине появилось на фоне окончания так называемого трехдневного перемирия, объявленного Владимиром Путиным из-за празднования дня победы 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров и смягчить его требования", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.