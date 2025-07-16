Украинцев предупредили об опасности заявлений Трампа: назван наибольший риск

Украинцам не стоит чрезмерно реагировать на заявления Трампа и сообщения зарубежных СМИ о возможной передаче ракет Tomahawk или разрешении на удары по Москве, заявил ветеран войны с Россией, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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"Определенные намеки и чужие слова вызвали большой резонанс среди украинцев. Многие начали воспринимать это как признак того, что США наконец-то стали на сторону добра. Меня удивляет эта инфантильная готовность путать желаемое с действительным. Все хотят, чтобы появился волшебник из голубого вертолета, который еще привезет ракеты. это мечта, но взрослым следует отделять фантазии от реальности", – подчеркнул Дикий.

Он добавил, что на самом деле Дональд Трамп не оказывал Украине существенную помощь ни в первой, ни во второй каденции.

"То, что в первый срок он позволил приобрести несколько Javelin, — это коммерческая операция, а не реальная помощь. Между тем Байденова администрация оказала значительно больше, но Трамп трижды приостанавливал поставки помощи: один раз даже на 7 месяцев, когда был кандидатом в президенты, стоивший жизням тысячам наших бойцов. На посту президента он дважды блокировал". Дикий.

Также он напомнил, что сначала Трамп обещал завершить войну через 24 часа, затем срок увеличили до 100 дней. Поэтому не стоит ожидать, что через 50 дней ситуация кардинально изменится.

"Понимаю, как всем нам хочется чуда. Возможно, когда-то оно и произойдет. Но точно не от 47-го президента США Дональда Трампа. Это уже больше похоже на искажение реальности, почти как у россиян. Идея, что Трамп вдруг встал на сторону добра, — это то же, что верить, что Путин за три дня захватит".

Как уже писали "Комментарии", менее двух лет назад республиканцы в Палате представителей скептически относились к идее дальнейшей поддержки Украины. Но сейчас все большее из них меняют свою позицию, следуя примеру действующего президента США Дональда Трампа .