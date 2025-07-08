Украинцев предупредили о серьезных проблемах осенью из-за США: что произошло

Украина может остаться без финансовой помощи от США после сентября 2025 года. Как отметил дипломат Валерий Чалый, в новом проекте оборонного бюджета США на 2025 год не предусмотрено ни финансирования для украинских Вооруженных сил. Снабжение вооружения, которое было возобновлено после длительных споров в Конгрессе, является временным и завершится с окончанием текущего финансового года — то есть до 30 сентября.

Военная помощь США Украине. Фото: 24 Канал

По мнению Чалого, этот вопрос уже не только технический, но и политический. Отсутствие новых законодательных инициатив по помощи Украине создает серьезную угрозу обороноспособности государства. Прекращение поддержки после решений Конгресса, по американскому закону, может служить основанием для импичмента президента или даже уголовной ответственности для чиновников.

Чалый отмечает, что нынешнее финансирование ситуативное. После 1 октября 2025 г. поставки вооружения могут быть остановлены, а неиспользованные средства — автоматически списаны. Обсуждаемые $800 млн в бюджете 2026 года — на уровне предположений. В то же время, ни программы ленд-лиза, ни новых пакетов помощи в действующих документах не предусмотрены.

Дипломат призывает не разжигать панические настроения, а искать реальные решения по продолжению финансирования оборонных потребностей Украины уже с начала нового финансового года.

На этом фоне появляются новые политические сигналы из Вашингтона. Дональд Трамп, комментируя вопрос об объемах помощи Украине, напомнил, что США уже значительно поддержали Киев. Бывший министр МИД Павел Климкин отмечает, что задержки в оказании помощи могут иметь политическую мотивацию: мол, Трамп хочет олицетворять продолжение поддержки, увязав ее со своей фигурой, а не с президентом-демократом Джо Байденом.

Кроме того, ситуацию усложняет позиция Пентагона: там объявили о временной остановке поставок оружия из-за нехватки ресурсов. Однако независимая проверка подтвердила, что национальной безопасности США это не угрожает.

Как уже писали "Комментарии", известный украинский журналист и публицист Виталий Портников поделился своим видением четырех возможных сценариев завершения войны России против Украины. Он озвучил их на своем YouTube-канале, рассмотрев как пессимистические, так и осторожно оптимистические варианты развития событий.