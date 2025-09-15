Украинцев предупредили о новых объектах, которые пытается разрушить РФ: где опасно находиться

Российские войска усилили обстрелы железнодорожной инфраструктуры – пытаются поразить ключевые узловые станции.

Обстрел. Иллюстративное фото

Волну массированных атак враг начал с июля, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, пишет издание "Укринформ". По его словам, ключевые станции массированно атакуют "шахеды". Среди примеров назвал станцию Лозовую, станцию Синельниково, станцию Казатин.

"То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", — подчеркнул Перцовский.

Глава правления пояснил, что речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы. По его словам, враг бьет так, чтобы по сути узел был разрушен.

Он отметил героизмом сотрудников Укрзализныци, которые не боятся повторных ударов, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска возобновили обстрелы энергообъектов — к тому же меняется тактика самих ударов. К подготовке обстрелов активно привлекают агентов.

В Службе безопасности Украины сообщили, что разоблачили очередного российского агента. Он корректировал комбинированные атаки оккупантов по Кривому Рогу и Кировоградской области. Отмечается, что враг готовил удар по энергообъектам, и чтобы сделать это в обход украинского ПВО, агент должен был обнаружить ее локации.



