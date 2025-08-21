Украинцев предостерегли о новой опасности от Путина: озвучено серьезное предупреждение

Россия может готовить очередную ракетную атаку на Украину – возможным термином называют период перед Днем Независимости. Как отмечается в Telegram-канале "Николаевский Ванек", есть вероятность, что вражеский удар произойдет ближе к субботе, 23 августа.

Фото: из открытых источников

В сообщении предполагают, что масштаб следующей атаки будет меньше по сравнению с ударом, совершенным 21 августа:

"Следующая такая атака, из того, что нам известно, запланирована ближе к субботе, но она должна быть уже слабее. Будет ли она на самом деле или нет – не знаю", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале также отмечается, что этой ночью российские силы пытались изменить тактику: вместо прицельного удара по одному объекту они наносили удары одновременно по нескольким целям.

"Частно враг атаковал энергетику (не свет и не воду), частично целился по якобы 'военным' объектам, которые были 'уничтожены' и 'поражены' во время предыдущих атак", — сообщает канал.

Кроме того, упоминается обстрел завода в Мукачево, который, по мнению авторов канала, являлся "посланием" для США. В сообщении утверждается, что это реакция Кремля на заявление Дональда Трампа, ранее говорившего, что инвестиции США в Украину никто не коснется.

Между тем, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Radio NV прокомментировал последние вражеские действия.

По его словам, Россия снова изменила подход к атакам, вернувшись к широкомасштабному обстрелу многих городов.

"Они начинали с того, что обстреливали всю Украину большим количеством ракет. Но по каждой цели было не так много ракет. Затем они начали сосредотачиваться на 2-3 локациях, чтобы перегрузить нашу ПВО. Сегодня снова они вернулись к предыдущей тактике — атаковали большое количество городов", — пояснил Гетьман.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп окончательно изменил свою позицию по поводу войны в Украине — он больше не выступает за немедленное прекращение огня, а поддерживает идею так называемого "всеобъемлющего мира", которую продвигает Кремль, отмечает в своей колонке публицист и журналист Виталий Портали.