Украинцев открыто готовят к "меморандуму капитуляции": что задумал Путин

Россия продолжает усиливать свой масштабный террор против мирного населения Украины, используя его как инструмент принуждения украинцев к принятию капитуляционных условий, заявил журналист и политический аналитик Виталий Портников.

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По его словам, действия Кремля носят систематический и планомерный характер — цель заключается в запугивании украинского населения и создании атмосферы страха, что заставит украинские власти согласиться на условия, которые действительно означают ликвидацию украинской государственности и передачу значительных территорий под контроль Российской Федерации.

Портников подчеркнул, что в Кремле уже готовится официальный "меморандум", в котором будут зафиксированы российские требования по завершению войны. В то же время президент РФ Владимир Путин вместе со своим окружением демонстрируют циничный подход — им безразлично, какой ценой это будет достигнуто, даже если речь идет о массовых жертвах среди мирного населения Украины и российских солдат, безжалостно бросающих на фронт.

Политический обозреватель добавил, что отношение Кремля к людям, живущим на аннексированных территориях, напоминает политику советских времен — таких людей не жалеют, считая их материалом для достижения геополитических целей. Это отражает глубоко укоренившуюся философию русского государства, которая не ценит человеческую жизнь, если она стоит на пути ее имперских амбиций.

В то же время, в России заявили о намерениях в ближайшее время передать Украине проект меморандума, который будет формализовать принципы возможного прекращения огня. В то же время, эксперты считают, что эта инициатива — попытка Кремля создать видимость мирных переговоров, чтобы усилить давление на Украину и Запад.

Как уже писал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин активно проверяет реакцию Дональда Трампа на агрессивные действия Кремля и не ограничивается лишь атаками против Украины.