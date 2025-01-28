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Украинцев депортируют из захваченных регионов: какую цель преследует Кремль

Людей вывозят в оккупированный Крым или на территорию России

28 января 2025, 20:57
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Марьян Ощановский

Оккупационные власти РФ создали условия, при которых значительная часть жителей временно оккупированных территорий Украины была вынуждена покинуть свои дома и уехать в временно оккупированный Крым или регионы России.

Украинцев депортируют из захваченных регионов: какую цель преследует Кремль

РФ усиливает репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Сообщается, что депортированных украинцев размещают в так называемых пунктах временного размещения, где им обещают жилье и питание.

Как отмечает Центр сопротивления, насколько цинично выглядит предлагать еду и крышу над головой тем людям, чьи дома разрушили российские преступные войска. Оккупанты, забравшие у этих людей дома, стабильность и мирную жизнь, теперь маскируют свои злодеяния под видом "помощи".

По данным Сопротивления, ни одна из этих кремлевских "льгот" не бескорыстна. Враг не занимается благотворительностью, а использует депортированных людей как инструмент для своих политических и социальных целей. Оккупанты пытаются интегрировать депортированных украинцев в часть своего позорного общества, пропагандируя лояльность к преступной российской власти и уничтожая украинскую идентичность. Они сознательно разрушают условия возвращения этих людей домой, заставляя их оставаться в неизвестности и зависимости от страны-агрессора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kreml-deportuye-zhyteliv-tot-dlya-integratsiyi-v-pravovyj-ta-sotsiokulturnyj-prostir-rf/
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