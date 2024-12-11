Украинцев будет гораздо меньше: демограф сделала новый нелестный прогноз на будущее

По оценкам правительства, к 2040 году численность населения Украины может снизиться до 25 миллионов человек. В то же время этот сценарий не является худшим, заявила в комментарии для РБК-Украина ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова.

В Украине сокращается население (фото из открытых источников)

"Я всегда подчеркиваю, что 25 миллионов — это достаточно пессимистический прогноз, но он еще не самый плохой. Надо быть готовым к тому, что население может сократиться даже больше", — отметила она.

Как подчеркнула демограф, ключевым фактором, влияющим на динамику численности населения, является продолжающаяся война в Украине.

"Фактор войны здесь определяющий. И важно, какой будет ее интенсивность. Если она уменьшится, можно будет надеяться на лучшие перспективы. Но если атаки и обстрелы будут продолжаться на нынешнем уровне, это будет влиять на решение многих людей об эмиграции за границу", — пояснила Аксенова.

Она также добавила, что из-за постоянных изменений обстоятельств, вызванных войной, демографам приходится регулярно корректировать прогнозы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая численность населения Украины после почти трех лет войны . Численность населения Украины в 2024 году составляет 35,8 млн, тогда как в 2022 году достигала 42 млн.

Как сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, к 2051 году население Украины может уменьшиться до 25,2 млн. Для предотвращения демографической катастрофы омбудсмен предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток украинских защитников и защитниц. Он отметил, что в госбюджете на 2025 год эти предложения учтены.