Украинцам уже следует готовиться: в YASNO предупредили население и бизнес

Кречмаровская Наталия
Россия, очевидно, будет продолжать обстрелы энергетической инфраструктуры Украины — уже было несколько атак на энергообъекты. Вероятно, цель агрессора на эту осень – выключить украинцам свет и тепло.
Свет. Иллюстративное фото
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что осень немного тревожная пора для энергетиков.
Он посоветовал не расслабляться – рекомендует населению и бизнесу тоже быть готовыми к разным сценариям.
По его словам, населению стоит:
запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
подпитывать все гаджеты и пауэрбанки, чтобы у них был полный заряд;
держать дома запас воды и пищи, которая быстро не портится.
Бизнесу стоит:
провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались при отключении света;
подумать о системах бесперебойного питания (ИБП).
При этом Коваленко посоветовал не паниковать.
