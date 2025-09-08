Украинцам уже следует готовиться: в YASNO предупредили население и бизнес

Россия, очевидно, будет продолжать обстрелы энергетической инфраструктуры Украины — уже было несколько атак на энергообъекты. Вероятно, цель агрессора на эту осень – выключить украинцам свет и тепло.

Свет. Иллюстративное фото

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что осень немного тревожная пора для энергетиков.

"Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма, нет. Во всяком случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт (лучше бы не имели, конечно), но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак", — отметил Коваленко.

Он посоветовал не расслабляться – рекомендует населению и бизнесу тоже быть готовыми к разным сценариям.

По его словам, населению стоит:

запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;

продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;

подпитывать все гаджеты и пауэрбанки, чтобы у них был полный заряд;

держать дома запас воды и пищи, которая быстро не портится.

Бизнесу стоит:

провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались при отключении света;

подумать о системах бесперебойного питания (ИБП).

При этом Коваленко посоветовал не паниковать.

"Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовым и ничем не воспользоваться, чем не быть готовым и паниковать", — отметил он.

