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Украинцам следует быть бдительными: зачем РФ переместила Ту-95МС в Сибирь

Накануне 9 мая Путин может прибегнуть к ракетному удару или провокациям.

сегодня, 12:30
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Клименко Елена

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что передислокация российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам по Украине как крылатыми, так и баллистическими ракетами. По его словам, такая вероятность вполне реальна.

Украинцам следует быть бдительными: зачем РФ переместила Ту-95МС в Сибирь

Фото: из открытых источников

По мнению Маломужа, Россия может устроить демонстративную атаку накануне 9 мая или непосредственно в день празднования, используя это как попытку предупредить о жестком ответе в случае атаки по Москве. В настоящее время опрокидывание авиации сопровождается показательной готовностью Ту-95 к боевому применению.

Также генерал не исключает, что Кремль может сам организовать провокацию в столице или в Московской области — якобы атака дронами на военный парад с участием иностранных делегаций. В таком случае, подняв стратегическую авиацию, РФ может нанести ракетные удары по Украине под видом "возмездия".

"Сценарии уже прописаны — провокации будут, и бомбардировщики будут задействованы. Это уже не гипотеза, а факт", — подчеркнул Маломуж.

Он также подчеркнул, что украинским гражданам важно быть максимально осмотрительными, а Силам ПВО — готовыми к отражению атак, включая возможные массированные обстрелы "Шахедами". Генерал особо подчеркнул, что объявленное Россией "трехдневное перемирие" не прекращает боевых действий, а является инструментом для маскировки новых провокаций и эскалации.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия, вероятно, готовит новый массированный ракетный удар по Украине. Мониторинговые каналы сообщают, что на аэродромах "Оленья", "Энгельс" и "Дягилево" в настоящее время размещено 19 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.



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Источник: https://24tv.ua/rosiya-peremishhuye-bombarduvalniki-tu-95-do-sibiru-dlya-chogo_n2815680
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