Украинцам придется петь русские патриотические песни: детали

Российское Министерство образования утвердило перечень из 37 так называемых патриотических песен, которые рекомендуют использовать на уроках музыки в школах. Документ напрямую связан с исполнением указа путина о "воспитании патриотизма среди молодежи". Об этом сообщает Свободное Радио с отсылкой на российские источники.

Русские песни

В список вошли произведения известных пропагандистских исполнителей — в частности, песня SHAMAN "Моя Россия", композиция Олега Газманова "Офицеры", трек Григория Майданова "Россия" и другие подобные работы.

Ставленики Кремля на оккупированных территориях Украины заявляют, что школы вроде бы смогут самостоятельно решать, какие песни использовать в учебном процессе. В то же время аналитики отмечают: в реальности этот список является прямым указанием к обязательному использованию, а следовательно, еще одним элементом навязывания российской идеологии детям.



Таким образом, Россия пытается использовать музыкальные занятия как инструмент пропаганды, заставляя украинских школьников на временно оккупированных территориях слушать произведения, прославляющие агрессора и его армию.



