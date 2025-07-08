Украинцам озвучили 4 сценария окончания войны: самый реалистичный вызывает шок

Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников поделился своим видением четырех возможных сценариев завершения войны России против Украины. Он озвучил их на своем YouTube-канале, рассмотрев как пессимистические, так и осторожно оптимистические варианты развития событий.

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Сценарий 1 — частичное сохранение государственности

По этому варианту Украина удерживает контроль над примерно 75–80% своей территории и сохраняет функционирующее государство с населением в пределах 25–30 млн. Война завершается, и страна начинает длительный процесс переговоров с ЕС, но из-за нерешенного вопроса границ возможно только формальное продвижение к членству. НАТО в этом случае — недостижимая цель, а возможно тесное сотрудничество с альянсом. Портников оценивает этот сценарий в 30%.

Сценарий 2 – пророссийское правительство

Самый вероятный сценарий по мнению Портникова (40%). Речь идет о формально нейтральной Украине с пророссийским руководством, похожим на грузинскую "Мечту". Войска РФ покидают захваченные местности, но создается буферная зона с миротворцами. Официальный курс – сосуществование с Россией, сохранение экономических связей через третьи страны и имитация евроинтеграции без реального вступления.

Сценарий 3 – полная оккупация

Этот вариант Портников считает маловероятным (20%), но не исключает. В случае обвала фронта Кремль может реализовать сценарий создания марионеточного правительства в Киеве, присоединение южного и восточного регионов к РФ и включение остальной Украины в новое союзное государство с Беларусью.

Сценарий 4 – поражение России

Наименее вероятный, по словам публициста, всего 10%. Он предусматривает крах российской экономики и обороны, в результате чего украинские силы освобождают оккупированные территории. Запад заставляет Москву признать украинский суверенитет де-факто, хоть и не юридически. В этом случае Украина сможет присоединиться к НАТО и ЕС.

Как уже писали "Комментарии", военные формирования страны-агрессорки России не преуспевают в атаках на Сумском направлении, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.