Украинцам будут выплачивать средства на ремонт разрушенных домов

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Белоокая Ира
Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Разрушены многоэтажки в Украине. Фото из открытых источников
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Деньги можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков-участников программы. Чтобы получить помощь, необходимо выполнить такой алгоритм действий, отмечают в Минцифре:
- уведомьте о поврежденном имуществе в приложении Действие;
-Откройте специализированный счет естьВосстановление в одном из банков-участников программы;
-Заполните заявление на помощь в приложении Действие, проверьте и отправьте в отделку", — добавляют в Министерстве.
Затем специальная комиссия обследует поврежденное имущество, зафиксирует его разрушение и определит, сколько средств человек может получить.
Соответствующее подтверждение и деньги поступят на карту естьВосстановление. Их необходимо использовать в течение года со дня получения. Если в доме есть совладельцы, эти лица должны дать согласие на участие в программе.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Команда Минцифры перевыполнила план и предупредила нерациональное использование 216,7 млн. гривен на старте проекта. Об этом сообщил в соцсети Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на результат анализа интернет-субвенции Счетной палаты.
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