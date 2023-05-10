Украинцам будут выплачивать средства на ремонт разрушенных домов

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.



Разрушены многоэтажки в Украине. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Отныне украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать заявление в Дии и получить средства на ремонт по программе есть Восстановление. Максимальная сумма – 200 тыс. грн. Услуга доступна, если жилье подлежит восстановлению и не полностью отремонтировано", — сообщают в Министерстве.

Деньги можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков-участников программы. Чтобы получить помощь, необходимо выполнить такой алгоритм действий, отмечают в Минцифре:

- уведомьте о поврежденном имуществе в приложении Действие;

-Откройте специализированный счет естьВосстановление в одном из банков-участников программы;

-Заполните заявление на помощь в приложении Действие, проверьте и отправьте в отделку", — добавляют в Министерстве.

Затем специальная комиссия обследует поврежденное имущество, зафиксирует его разрушение и определит, сколько средств человек может получить.

Соответствующее подтверждение и деньги поступят на карту естьВосстановление. Их необходимо использовать в течение года со дня получения. Если в доме есть совладельцы, эти лица должны дать согласие на участие в программе.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Команда Минцифры перевыполнила план и предупредила нерациональное использование 216,7 млн. гривен на старте проекта. Об этом сообщил в соцсети Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на результат анализа интернет-субвенции Счетной палаты.

Читайте на сайте "Комментарии", — Высокие технологии на вооружении ВСУ: в Минцифре рассказали о чудо-платформе. Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он может представить.