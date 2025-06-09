Украина знает, как заставить РФ согласиться на мир: будет просить партнеров о двух вещах

Есть два ключевых момента, на которых Украина акцентирует и продолжит акцентировать внимание партнеров, чтобы принудить страну-агрессора к справедливому миру. Речь идет об усилении санкций и укреплении Украины. Такое заявление во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Первое – это дальнейшее усиление санкций, а здесь есть еще достаточно сфер и отраслей, где мы можем наращивать это санкционное давление. Оно должно стать разрушительным для российской экономики", — высказался Андрей Сибига.

По его словам, в этом сегменте санкционного давления одно из самых болезненных решений для РФ – это понижение ценового потолка на нефть.

Министр отметил, что ключевая позиция Киева – речь должна идти о 30 долларах. Это видение Запад довел до сведения партнеров и это действительно должно быть решение на уровне или в формате G7.

Он отметил, что Украина очень надеется, что решения в этом направлении будут приняты во время саммита G7 в Канаде.

"Факторы, которые могут принудить Россию к миру – это санкции, замороженные активы, здесь нужно больше воли и решимости, и также одно же решений, которое следует ожидать в формате G7, и дальнейшая изоляция России", — добавил Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену без достижения справедливого мира.

"А второй фактор, который может влиять и давить на Россию — это укрепление Украины, оборонных возможностей, усиление нашей оборонки, усиление нашей армии, чтобы мы имели пакет сдерживания, чтобы для РФ каждый день их дальнейшей агрессии цена росла", — отметил министр.

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