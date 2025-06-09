Украина знает, как заставить РФ согласиться на мир: будет просить партнеров о двух вещах

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Кравцев Сергей
Есть два ключевых момента, на которых Украина акцентирует и продолжит акцентировать внимание партнеров, чтобы принудить страну-агрессора к справедливому миру. Речь идет об усилении санкций и укреплении Украины. Такое заявление во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Переговоры. Фото: из открытых источников
По его словам, в этом сегменте санкционного давления одно из самых болезненных решений для РФ – это понижение ценового потолка на нефть.
Министр отметил, что ключевая позиция Киева – речь должна идти о 30 долларах. Это видение Запад довел до сведения партнеров и это действительно должно быть решение на уровне или в формате G7.
Он отметил, что Украина очень надеется, что решения в этом направлении будут приняты во время саммита G7 в Канаде.
Глава МИД Украины подчеркнул, что нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену без достижения справедливого мира.
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