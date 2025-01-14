Украина значительно уступает России: что помогает оккупантам на ключевых направлениях

Использование дронов вывело войну в Украине на совершенно новый уровень. Однако, несмотря на громкие заявления властей об обеспечении военных дронами, Украина значительно уступает России.

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Лейтенант Вооруженных Сил Украины, позывной Алекс рассказал о ситуации на фронте. По его словам, оккупанты активно используют оптоволокно. Он уточнил, что его уже очень много на Курском направлении, на Кураховском направлении куча именно таких дронов из оптоволокна, даже на относительно спокойном Запорожском направлении тоже хватает этой заразы.

“Фактически пи**ры получают их на регулярной основе и мы в этом конкретно отстаем, потому что для наших подразделений оптоволокно что-то недостижимо. Кроме самых результативных подразделений, которые либо сами их закупают, либо сами собирают. Нужно догонять утраченное и развивать эту тему, потому что у нас не то, что пока государство их не снабжает, нет даже адекватных образцов за нормальную цену, обычно пытаются "впарить" за дорого относительный хлам”, — рассказал военный.

Напомним, что государственный секретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, как писал портал "Комментарии", выступили с общим видением завершения войны в Украине. В колонке The New York Times они описали риски преждевременного прекращения огня в Украине. Также они убеждены, что жизненно важное для выживания Украины достижение мира через силу. Подобная ситуация повлияет и на безопасность Соединенных Штатов Америки.

Они убеждены, что огромным стратегическим достижением является успех Украины по сей день. Однако, по мнению американских чиновников, перед российским диктатором Владимиром Путиным встает мучительная дилемма.