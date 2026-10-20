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Украина жестко заплатит за передачу Донбасса Путину: эксперт предупредил об опасном плане Кремля

Российское руководство заявляет о необходимости ликвидировать так называемые «первопричины войны», в то время как российские пропагандисты не скрывают, что возможное перемирие может стать лишь паузой перед новой волной агрессии

20 октября 2026, 12:25
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Клименко Елена

Россия вряд ли прекратит войну против Украины даже в случае оккупации всей Донецкой области, ведь ее стратегические цели выходят за пределы Донбасса. Захваченные территории могут превратиться в плацдарм для дальнейшего наступления в Харьковскую и Днепропетровскую. Об этом журналист и блогер Денис Казанский заявил в эфире программы "Теперь Главное" на телеканале "Эспрессо".

Украина жестко заплатит за передачу Донбасса Путину: эксперт предупредил об опасном плане Кремля

Фото: из открытых источников

По его мнению, надежды на то, что после захвата остальной Донбасса Москва согласится завершить войну, нет достаточных оснований. Российское руководство продолжает говорить об устранении так называемых "первопричин войны", а представители пропаганды допускают, что перемирие может быть лишь временным перерывом перед новой агрессией.

Казанский отметил, что обсуждать территориальные уступки можно было бы при наличии четких гарантий: Россия получает Донбасс и в дальнейшем не выдвигает претензий к Украине. Однако, подчеркнул журналист, подобных гарантий нет.

"Я не знаю, чем руководствуются люди, которые говорят, что достаточно отдать Донбасс – и на этом война закончится. Это попытка выдать желаемое за действительное", – заявил он.

Журналист также обратил внимание на то, что Москва не обещала прекратить боевые действия после захвата Донецкой области. Напротив, российские власти заявляют о намерении продолжать войну до выполнения своих требований, которые Казанский расценивает как отрицание права Украины на независимое существование.

По словам блоггера, российские пропагандисты также признают, что захват Донбасса не обязательно станет концом войны. По его мнению, Россия может использовать паузу для подготовки к новому наступлению, а оккупированные территории для дальнейшего продвижения вглубь Украины. Поэтому, считает Казанский, рассчитывать на завершение войны только из-за отказа от Донбасса было бы необоснованно.

Портал "Комментарии" уже писал , что американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, чьи родственные корни связаны с Украиной, раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за его отношения к российскому диктатору Владимиру Путину. Звезда также подвергла сомнению мотивы американского лидера в войне с Ираном.



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