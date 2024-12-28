Украина завершила подготовку ко второму Саммиту мира: что будет дальше

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Кравцев Сергей
Украина завершила подготовительную работу для проведения второго Саммита мира, но его проведение будет зависеть от того, насколько он будет результативным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге сделал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Саммит мира. Фото: из открытых источников
Представитель МИД отметил, что для Украины "формула мира" остается основой видения справедливого завершения войны.
В то же время, отметил спикер МИД, для результативности саммита "нужна подготовка".
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Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона уже подготовила подробный документ, базирующийся на главных пунктах "формулы мира". Он отметил, что документ представят странам, поддерживающим мирный план, а также тем странам, которые не поддержали его.
При этом украинский президент считает, что РФ сделает все возможное, чтобы упразднить проведение саммита и прекратить существование "формулы мира".
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