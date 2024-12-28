Украина завершила подготовку ко второму Саммиту мира: что будет дальше

Украина завершила подготовительную работу для проведения второго Саммита мира, но его проведение будет зависеть от того, насколько он будет результативным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге сделал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Представитель МИД отметил, что для Украины "формула мира" остается основой видения справедливого завершения войны.

"Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира. Провела все тематические конференции, которые согласовали общие позиции по пунктам формулы мира. То есть Украина по состоянию на сейчас, можно сказать, тоже в сильной дипломатической позиции, потому что имеет все подготовленное", – добавил спикер.

В то же время, отметил спикер МИД, для результативности саммита "нужна подготовка".

"Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными, и Украина пытается все сделать как можно быстрее. Это наша общая политика. Но понятно, что просто событие ради события не нужно. Нужно что-то результативное, и работа над этим продолжается", – пояснил Тихий.

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Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона уже подготовила подробный документ, базирующийся на главных пунктах "формулы мира". Он отметил, что документ представят странам, поддерживающим мирный план, а также тем странам, которые не поддержали его.

"И только тогда, поработав над этим документом, услышав реакцию стран, я думаю, что мы будем готовы к следующим шагам. Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим", – заявил Владимир Зеленский.

При этом украинский президент считает, что РФ сделает все возможное, чтобы упразднить проведение саммита и прекратить существование "формулы мира".



