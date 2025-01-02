Украина заставила российских коррупционеров работать с Западом: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
История независимости, помимо всего прочего, – это история двух крючков, на которые россияне подвесили Украину, считает политолог Вадим Денисенко.
Украина
По его словам, этими крючками являются русский язык для плебса и газ, как базовая коррупционная история, для элит. Все внутренние конфликты в Украине, по убеждению политолога, держались только на этих двух вещах.
Впрочем, с 1 января 2025 Украина отказалась от транзита российского газа. И это, считает Денисенко, может стать началом крупного геополитического смещения.
При этом эксперт добавил, что шаг Украины с остановкой транзита российского газа может подстегнуть россиян начать сотрудничество со странами Запада.
Кроме того, политолог напомнил, что в политике есть одно важное правило: в определенные моменты выгодно, чтобы у тебя воровали, потому что потом, ты будешь держать на крючке тех, кто у тебя ворует.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что остановка транзита российского газа оказалась настолько болезненной, что он решил лично отомстить Зеленскому.
Новости