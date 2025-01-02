Украина заставила российских коррупционеров работать с Западом: подробности

История независимости, помимо всего прочего, – это история двух крючков, на которые россияне подвесили Украину, считает политолог Вадим Денисенко.

Украина

По его словам, этими крючками являются русский язык для плебса и газ, как базовая коррупционная история, для элит. Все внутренние конфликты в Украине, по убеждению политолога, держались только на этих двух вещах.

Впрочем, с 1 января 2025 Украина отказалась от транзита российского газа. И это, считает Денисенко, может стать началом крупного геополитического смещения.

"Сейчас от этого выиграли, прежде всего, американцы. В будущем, если они купят Северный поток и позволят транспортировать газ полякам по ямальскому газопроводу, это будет не совсем приятно для нас, мягко говоря. Но это в будущем", – отметил политолог.

При этом эксперт добавил, что шаг Украины с остановкой транзита российского газа может подстегнуть россиян начать сотрудничество со странами Запада.

"Но вернемся к сегодняшнему дню и к вопросу к российской газовой коррупции элит. Эта история, конечно, не снизит коррупцию в стране. Но это де-факто меняет, если хотите, геополитическую ориентацию коррупции. Элиты будут воровать. Но воровать не русские, а западные деньги. А коррупция имеет один весомый элемент: ты вынужден работать с теми, у кого ты воруешь и вынужден играть в игры тех, у кого ты воруешь", — отметил Денисенко.

Кроме того, политолог напомнил, что в политике есть одно важное правило: в определенные моменты выгодно, чтобы у тебя воровали, потому что потом, ты будешь держать на крючке тех, кто у тебя ворует.

"Дело в том, что во все времена истории человечества, борьба с коррупцией, особенно если это не договоренность внутренних элит, это борьба за перераспределение имущества и власти. И совсем не борьба с коррупцией", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что остановка транзита российского газа оказалась настолько болезненной, что он решил лично отомстить Зеленскому.



