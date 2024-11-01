Украина запустила по России более 80 БПЛА: данные оккупантов

За прошедшую ночь более 80 БпЛА самолетного типа атаковали территорию государства-агрессора. Об этом заявили в оккупационном минобороны РФ.

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Там сообщили, что это были попытки "киевского режима совершить террор" и заявили, что все "перехвачено и уничтожено".

Итак всего "уничтожено" оккупантами 83 беспилотных летательных аппарата:

36 БПЛА "сбиты" над территорией Курской области,

20 – над территорией Брянской области,

12 – над территорией Республики Крым,

восемь – над территорией Воронежской области,

четыре – над территорией Орловской области,

три – над территорией Белгородской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям

Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесщине. Под ударом оказалась пожарная часть. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Двое спасателей, бежавших в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

Повреждения получили пожарные автомобили и пожарная часть.

"Террористический акт россиян против тех, кто спасает людей", – отметили в ГСЧС.

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30 ноября около 22:45 россияне атаковали Харьков. По данным специалистов взрывотехнической службы полиции, против мирных жителей города россияне использовали авиабомбы ФАБ-500 с УМПК. Повреждены четыре многоквартирных жилых дома, 12 автомобилей.

Из-под завалов в тяжелом состоянии спасатели извлекли 12-летнего парня. Медики боролись за его жизнь, но реанимационные меры оказались тщетными. Парень скончался в автомобиле скорой помощи.

Вчера спасатели деблокировали тела 25-30-летнего мужчины и 15-летнего парня. Число раненых увеличилось до 36, в тяжелом состоянии находился 11-летний мальчик и женщина.