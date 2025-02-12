Украина вызвала настоящий хаос в России: на Западе разоблачили огромные потери агрессора

Атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры на территории России повлекли за собой серьезные проблемы в этой стратегической отрасли. В результате этих ударов производство нефтепродуктов в России снизилось примерно на 10%. Об этом сообщает издание Forbes.

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"Этот месяц может стать еще тяжелее для России, поскольку украинские удары становятся более частыми и интенсивными. Во вторник (11 февраля — ред.) украинские беспилотники пролетели более 450 миль (свыше 720 км), чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является важной составляющей нефтеперерабатывающей индустрии России с мощностями на уровне 7 миллионов тонн нефти в год, что составляет более 2% общих перерабатывающих мощностей страны.

"Конечно, нефтеперерабатывающие заводы можно восстановить, но не тогда, когда они постоянно взрываются", – отмечает издание.

Это не первая серия ударов по российским нефтяным объектам. В прошлом месяце Украина нанесла удары по целям в Саратове, Ростове, Волгограде и Краснодарском крае, что нанесло существенный ущерб.

Непрерывная активность украинских ударов усложняет проведение ремонтных работ и истощает ресурсы, необходимые для восстановления добычи и экспорта нефти. Так, крупнейший российский производитель нефти "Роснефть" объявил о возможном отказе от планов модернизации.

Несмотря на усилия России по защите своих объектов, ситуация для нее усложняется.

"Российская противовоздушная оборона растянута. Нефтяная индустрия распределена по всей территории России, и, как отметил генерал-лейтенант в отставке армии США Марк Гертлинг, "нельзя защитить все одновременно", — подытожили в материале.

"Ситуация не в том, что Россия не пытается предотвратить атаки. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight отмечает "ужесточение мер маскировки и защиты" на некоторых российских базах и складах топлива. Однако противовоздушная оборона России растянута, поскольку нефтяная инфраструктура разбросана по всей территории страны", — говорится в статье.

"Комментарии" писали, что по очень осторожным оценкам и выводам экспертной среды, в результате украинских ударов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности РФ, выведено из строя, примерно от 14 до 15 процентов ее производственных мощностей, объемом переработки где-то на 8-9 млн. тонн в год (по "неосторожным" — падение составило до 17%).