Украинские военные и волонтеры бьют тревогу из-за обострения боевых действий в Покровске и соседнем Мирнограде. Продвижение российских подразделений грозит превратить эти города в плацдарм для нового наступления. Дефицит человеческих ресурсов и высокий уровень боевой активности усложняют оборону, пишет Financial Times.

Фото: из открытых источников

Бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега, основатель фонда "Вернись живым", 4 ноября сообщил в Facebook, что несмотря на официальную браваду, ситуация более чем сложная и неконтролируемая", призвав украинские силы "выйти из этих городов, пока это возможно.

Бойцы и аналитики подтверждают критично низкую плотность украинских сил на длинной линии фронта. В окопах и подвалах многоэтажек, куда продвинулись российские пехотные группы, украинские подразделения сталкиваются с постоянными ушибами беспилотников и проблемами с пополнением боеприпасов и личного состава. Один из военнослужащих отметил, что для надежной обороны или освобождения города нужны значительно большие силы и дополнительные баллистические ракеты, которых сейчас не хватает.

Аналитическая группа DeepState предупредила, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения. Продвижение врага позволяет ему развернуть ударные группы беспилотников, ослабляющие украинские коридоры снабжения и эвакуации.

Киев признает проблемы с человеческими ресурсами: в среднем всего 4–7 пехотинцев приходится на километр фронта. Проблема дезертирства обострилась — в октябре прокуратура зафиксировала почти 20 тысяч дел о самовольном отпуске и дезертирстве, самый высокий показатель за год. Часть новобранцев сбегает еще до прибытия в подразделения, другие переходят между подразделениями в поисках лучших условий службы.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо находит общий язык с китайским лидером Си Цзиньпином, однако подчеркнул: настоящее взаимодействие с КНР возможно только с позиции силы.