Украина все ближе к корейскому сценарию окончания войны: что это значит

Украина постепенно приближается к сценарию завершения войны, похожего на тот, по которому в 1953 году завершился Корейский конфликт. Такой подход предполагает заморозку боевых действий и признание демаркационной линии, но без юридического закрепления потери украинских территорий. Об этом заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Что значит для Украины корейский сценарий окончания войны. Фото из открытых источников

Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что нынешняя позиция США по вопросу урегулирования войны в Украине, хоть и выглядит компромиссной для Москвы и Киева, однако может отвечать украинским стратегическим интересам.

"Скорее всего, мы постепенно приближаемся к корейскому варианту завершения войны. Речь идет не об окончании войны в классическом понимании, то есть подписание договора, на чем и делает акцент РФ, потому что это де-юре – признание линии государственной границы, фактический отказ от территорий", — считает Снегирев.

По его словам, вместо предложения РФ США настаивают на замораживании конфликта, который определит демаркационную линию, однако не линии госграницы. Снегирев считает, что именно эти основания создают условия, чтобы нивелировать основные угрозы российской стороны.

По мнению Снегирева, корейский сценарий позволил бы Украине избежать политического давления, сохранить международную поддержку и одновременно обеспечить восстановление государства без необходимости подписывать унизительные соглашения. По его словам, такой подход сохраняет юридическую основу для возвращения оккупированных территорий в будущем.

В пример Снегирев указывает, что Эльзас и Лотарингия были возвращены Франции через 40 лет после их аннексии Германией. Кроме того, сама Германия объединилась полвека спустя после начала советской оккупации ее восточной части.

