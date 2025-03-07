Украина впервые применила новое оружие против массированной атаки РФ: сколько ракет и дронов сбили

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Slava Kot
В ночь на 7 марта Россия нанесла комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Во время атаки Украина впервые применила французские истребители Mirage-2000.
Сколько ракет и дронов сбила Украина
В Воздушных силах заявили, что в ночь на 7 марта Россия атаковала Украину 261 средством воздушного нападения, в том числе использовала 67 ракет разных типов и 194 дрона.
По сообщению Воздушных Сил, основной удар был рассчитан на объекты газодобывающей промышленности Украины.
Для противостояния массированной атаке украинские силы применили зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Кроме того, были привлечены самолеты F-16 и Mirage-2000. Французские истребители впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки с момента своего прибытия в Украину в прошлом месяце.
Сбиты 134 воздушные цели:
Кроме того, 86 беспилотников локационно потеряны без негативных последствий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция передала Украине первые истребители Mirage 2000 года.
Также "Комментарии" писали о том, куда попали россияне: в какой области возможны ограничения газоснабжения из-за атаки России.
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