Украина впервые применила новое оружие против массированной атаки РФ: сколько ракет и дронов сбили

В ночь на 7 марта Россия нанесла комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Во время атаки Украина впервые применила французские истребители Mirage-2000.

Сколько ракет и дронов сбила Украина

В Воздушных силах заявили, что в ночь на 7 марта Россия атаковала Украину 261 средством воздушного нападения, в том числе использовала 67 ракет разных типов и 194 дрона.

— 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

— 8 крылатых ракет Калибр;

— 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

— 4 зенитных управляемых ракет С-300;

— 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

— 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

По сообщению Воздушных Сил, основной удар был рассчитан на объекты газодобывающей промышленности Украины.

Для противостояния массированной атаке украинские силы применили зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Кроме того, были привлечены самолеты F-16 и Mirage-2000. Французские истребители впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки с момента своего прибытия в Украину в прошлом месяце.

Сбиты 134 воздушные цели:

— 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

— 8 крылатых ракет Калибр;

— 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

— 100 беспилотников

Кроме того, 86 беспилотников локационно потеряны без негативных последствий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция передала Украине первые истребители Mirage 2000 года.

Также "Комментарии" писали о том, куда попали россияне: в какой области возможны ограничения газоснабжения из-за атаки России.