Украина возобновила атаки по этим объектам РФ: четыре месяца такого не было

Украина впервые за почти четыре месяца нанесла удар по нефтеперерабатывающей инфраструктуре на территории России. По официальным сообщениям армии РФ, 7 июля "обломки беспилотника" упали на Ильский НПЗ в Краснодарском крае, который считается одним из ключевых нефтезаводов юга России.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске после атаки в 2024 году

Оперативный штаб Краснодарского края РФ заявил, что видимые повреждения и пожары не зафиксированы. Несмотря на сообщения россиян, это стало фактом возобновления атак на энергетические объекты России. Предыдущий удар по российскому НПЗ был нанесен еще 11 марта, тогда был атакован Московский нефтезавод в Капотне. В марте были атакованы другие крупные заводы в Самаре и Ленинградской области.

В начале 2025 года серия ударов украинских дронов заставила приостановить работу не менее четырех крупных НПЗ в России. Речь идет, в частности, о Сызранском, Рязанском, Волгоградском и Астраханском заводах. Пожар и повреждение вызвали сбои в поставках горючего, особенно в южных регионах РФ.

По оценкам агентства Reuters, из-за атак БПЛА Россия потеряла до 10% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Объемы переработки упали до самого низкого уровня за последние 12 лет – 267 млн тонн. А экспорт нефтепродуктов сократился на 9%.

Ответом на это Минтопэнерго РФ в мае прекратило передавать Росстату оперативные данные по производству бензина. В августе под гриф "секретно" попала также информация о дизельном топливе. Российское ведомство заявило, что эти данные могут использоваться "для создания искусственного ажиотажа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под атакой беспилотников оказался российский завод в Московской области.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе раскрыли детали массированного удара по РФ.