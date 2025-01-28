Украина вкладывается в операцию, которая работает против нее: о чем речь

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Ткачик Олеся
Операция сил обороны в Курской области работает против Украины, заявил в комментарии "Обоз" бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.
Война в Украине
В этом контексте он обратил внимание на то, что Украина теряет очень много территорий, в то время как Курская область имеет лишь 420 квадратных километров.
По его словам, действительно одной из задач операции в Курской области была защита Сумской области. Впрочем, как утверждает Ступак, правда в том, что Сумщина начала страдать еще больше.
При этом он подчеркнул, что после войны посчитают, сколько людей убитыми и ранеными было потеряно в Курской области, сколько там потеряно техники.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска очевидно пытаются организовать "котел" в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.
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