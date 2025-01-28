Украина вкладывается в операцию, которая работает против нее: о чем речь

Операция сил обороны в Курской области работает против Украины, заявил в комментарии "Обоз" бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Война в Украине

"Это мое глубокое убеждение, пусть на меня обижаются. Когда говорят: мы променяем Курскую область... Вы знаете, возможно, не на что будет менять", — отметил эксперт.

В этом контексте он обратил внимание на то, что Украина теряет очень много территорий, в то время как Курская область имеет лишь 420 квадратных километров.

"Посмотрите, Большая Новоселка полностью "схлопнулась", Курахово нет. Как я понимаю, мы выходим из него, остались считанные дни. Часов Яр, возможно, продержится еще месяц-полтора. Покровск – под угрозой", – подчеркнул Ступак.

По его словам, действительно одной из задач операции в Курской области была защита Сумской области. Впрочем, как утверждает Ступак, правда в том, что Сумщина начала страдать еще больше.

"Туда прилетает столько баллистики. Видите сообщение: "Воздушная тревога, цель утрачена на Сумщине". А почему? Потому что россияне бьют по нашим тылам, и это понятно. На Харьковщину, Полтавщину прилетает регулярно. Потому сказать, что мы защитили... Это дискуссионный вопрос", — говорит Ступак.

При этом он подчеркнул, что после войны посчитают, сколько людей убитыми и ранеными было потеряно в Курской области, сколько там потеряно техники.

"Думаю, для нас будет не очень приятная оценка", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска очевидно пытаются организовать "котел" в районе Часового Яра, Торецка и Покровского выступления.



