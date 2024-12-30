Украина вступает в 2025 год на позициях военной слабости и падении боевого духа из-за значительных территориальных потерь, пишет немецкое издание WELT, оценивая состояние войны.

Война в Украине

Как говорится в материале издания, в Донецкой области, одном из самых напряженных направлений, российские войска продолжают наступление. По словам австрийского военного эксперта Маркуса Райзнера, оккупанты приблизились к третьей линии украинской обороны возле Покровска. Он прогнозирует, что в ближайшие недели украинские силы могут покинуть район Курахово, а город Часов Яр оказывается под угрозой полного захвата.

Эксперт также назвал неудачной украинскую операцию в Курской области, отметив, что ресурсы, привлеченные для этой миссии, могли бы быть более эффективно использованы в других регионах. Россия уже вернула под контроль около половины территорий, утраченных в этом регионе, а к весне 2025 года Украина рискует потерять всю Курскую область.

Маркус Райзнер обращает внимание, что Кремль не покидает планы полного захвата Херсонской и Запорожской областей. В то же время украинский артиллерист Роман Грещук, который служит близ Херсона, уверяет, что попытки россиян форсировать Днепр обречены на провал: "Даже если они соберут 300 лодок, мы готовы. Такие действия будут для них самоубийством. Мы держимся, ведь знаем, за что воюем" .

Несмотря на оптимизм отдельных военных, общее нравственное положение среди солдат остается проблемой. В частности, WELT сообщает о случаях дезертирства и жалобах на дефицит ресурсов.

Одной из ключевых проблем есть нехватка кадров: на отдельных участках фронта один украинский солдат противостоит семи россиянам. Это отчасти объясняется трудностями мобилизации.

Издание отмечает, что западные союзники не спешат предоставлять Украине достаточно оружия для кардинального изменения ситуации на фронте. Новый президент США, по прогнозам, планирует переложить основную тяжесть поддержки Украины на Европу.

Главной темой для Киева в возможных мирных переговорах должны стать гарантии безопасности, которые предотвратили бы новое вторжение России. Однако, по словам Райзнера, военные гарантии европейских стран могут оказаться недостаточными.

"Каких европейских армий следует бояться России?" — риторически спрашивает аналитик, добавляя, что главным сдерживающим фактором для России должны оставаться США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как РФ удается отправлять на фронт новых людей без объявления мобилизации.



