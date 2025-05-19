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Украина вернется к своим границам: На Западе объяснили, как этого добиться

Украина может выйти на границы 1991 года, впрочем, сделать это будет сложно

сегодня, 11:16
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Ткачик Олеся

Украина при определенных обстоятельствах может вернуть все оккупированные Россией территории, считает бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Он выделил несколько ключевых факторов, которые могут этому способствовать.

Украина вернется к своим границам: На Западе объяснили, как этого добиться

Украина и Россия

По его мнению, Украине понадобятся значительные усилия на фронте, чтобы вернуть контроль над оккупированными землями. И в этом вопросе одним из решающих факторов является поддержка международных партнеров.

При этом бывший глава ЦРУ отметил, что ввиду сложности ситуации на поле боя Украине придется преодолеть ряд вызовов. В частности, это касается мощных оборонительных линий, в частности, так называемой "линии Суровикина", которая во время летнего контрнаступления 2023 года продемонстрировала свою неприступность. Также следует учитывать высокую интенсивность боевых действий с обеих сторон, в частности, использование дронов как Россией, так и Украиной.

"Исходя из всего этого, скажу так: Украине понадобится огромное количество дополнительных ресурсов, чтобы освободить всю свою территорию", – заявил Петреус.

Кроме того, эксглава ЦРУ также считает, что одним из факторов, способствующих возвращению территорий, являются значительные изменения внутри самой России. К примеру, если родители российских солдат массово начнут отказываться отдавать своих сыновей на войну или если экономическая ситуация в РФ ухудшится настолько, что страна обанкротится.

Петреус признает, что возвращение 20% оккупированных территорий чрезвычайно сложной задачей, однако он искренне желает, чтобы Украина достигла этой цели.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия исчезнет с мировой карты, если будет воевать с Украиной, как со шведами 21 год, убежден военный Юрий Сиротюк.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/koli-zakinchitsya-viyna-ta-chi-vidvoyuyut-zsu-vsi-okupovani-teritoriji-petreus-novini-ukrajini-50514122.html
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