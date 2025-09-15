Украина в шаге от страшной угрозы: на Западе предупредили о коварном плане Путина

Для кремлевского правителя Владимира Путина производство ударных и разведывательных дронов стало первоочередной задачей. Россия, страна-агрессор, сейчас производит около 30 тысяч иранских беспилотников типа "Шахед" ежегодно, и к 2026 году эта цифра может возрасти вдвое, пишет издание The New York Times.

Фото: из открытых источников

Отмечается, что атаки российских окупантов на Украину становятся все более интенсивными и технологически сложными. Противовоздушная оборона усложняется из-за атак "роями" дронов и использования фальшивых целей.

"Беспилотники прежде всего нацелены на то, чтобы наводить страх, нанося удары по мирным городам вдали от фронта в ночное время, что лишает украинцев возможности спокойно отдыхать во время массовых обстрелов. Цель — деморализовать население и взорвать их дух борьбы", — объясняет Майкл Кофман, старший исследователь.

Журналисты отмечают, что Москва привлекла все доступные государственные и частные ресурсы для создания масштабной "дроновой империи". Рост производства тактических БПЛА обеспечивается благодаря сотрудничеству региональных администраций, промышленных предприятий и даже привлечению школьников. Союз с Ираном и Китаем существенно помогает РФ в технологическом обмене и снабжении комплектующих.

По подсчетам экспертов, Россия способна производить около 30 тысяч дронов "Шахед" ежегодно, и эта цифра может удвоиться уже к 2026 году.

Увеличение численности беспилотников в сочетании с новыми тактиками создает серьезные вызовы для Украины. Россия применяет ударные дроны вместе с ракетами и средствами глушения ПВО в массированных атаках на энергетическую инфраструктуру, военные объекты и гражданские районы в тылу.

"Режим Путина четко определил беспилотники как ключевой приоритет, мобилизовав все ресурсы для создания мощной промышленности дронов", — подчеркивает статья.

В то же время Киев отвечает ударами по крупным нефтяным объектам в РФ. Однако атаки Москвы становятся все более комплексными – беспилотники летят волнами по запутанным маршрутам, чтобы отвлечь внимание от основных целей. В городских условиях сбить дронов сложнее из-за высоких зданий и риска для мирных жителей.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его вмешательству Вашингтон стал одним из самых безопасных городов страны, однако предупредил о возможном введении чрезвычайного положения.