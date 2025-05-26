Украина в самый критический момент осталась без крайне важного элемента ПВО: что известно

Украина исчерпала запасы ракет для зенитных ракетных систем SAMP/T, а для комплексов Crotale не получила ни одну ракету за последние полтора года. Поэтому эффективность украинской противовоздушной обороны снижается на фоне нарастания интенсивности российских атак, сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Система ПВО SAMP/T. Фото: 24 Канал

Издание отмечает, что потери среди гражданского населения стали почти ежедневными — только 25 мая в результате удара погибли 12 человек, в том числе трое детей. Украинская ПВО перегружена: растет количество воздушных угроз, изменяются маршруты и типы вооружения — дроны, крылатые и баллистические ракеты запускаются одновременно, что затрудняет их перехват.

Хотя в 2024 году удалось создать многоуровневую систему защиты, включая мобильные огневые группы, авиацию и РЭБ, эффективность противодействия дронам типа Shahed стремительно падает — с 90% до 30%. Как объясняет заместитель командира подразделения ПВО в Одесской области с позывным "Якут", дроны сменили тактику: теперь они летят на высоте до 3000 метров, и сбить их зенитной артиллерией стало почти невозможно. Кроме того, они стали более мощными – производятся в России, несут заряды до 90 кг и оснащены разными видами боеприпасов.

Географическое расположение Одессы тоже создает сложности — невозможно развернуть оборудование на море, а истребители не могут эффективно действовать над водами из-за угроз ударов из оккупированного Крыма.

Нехватка эффективных и доступных средств борьбы с дронами заставляет украинцев искать альтернативу — в частности, создают беспилотники-камикадзе с элементами искусственного интеллекта, которые стоят в десятки раз меньше цели.

Командир подразделения ПВО с юга Украины Артем объяснил: даже имея NASAMS и С-300, военные не способны надежно прикрывать регион от баллистических ракет.

"Нам критически нужны Patriot, IRIS-T, SAMP/T. Южные области фактически не защищены от ударов баллистики", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает усиливать свой масштабный террор против мирного населения Украины, используя его как инструмент принуждения украинцев к принятию капитуляционных условий, заявил журналист и политический аналитик Виталий Портников.