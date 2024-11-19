Украина в ООН показала одну деталь: это доказывает масштабность войны

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Slava Kot
Глава МИД Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН показал деталь баллистической ракеты из Северной Кореи, которую Россия использовала для атаки по Украине. По его словам, Россия расширяет войну в Украине на глобальный уровень и вовлекает в нее новые страны.
Андрей Сибига
На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по случаю 1000 дней после начала полномасштабного вторжения России Андрей Сибига продемонстрировал часть баллистической ракеты КНДР.
Также Сибига отмечает, что привлечение войск из Северной Кореи в войну против Украины повышает эскалацию и расширяет конфликт до глобального. По его словам, Россия будет платить технологиями за северокорейских солдат.
По его словам, политика умиротворения и бездействие в войне в Украине приведет к глобальным рискам, в частности в сфере ядерной безопасности, миграции, окружающей среды и других.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Кремля в ООН угрожает Европе серьезными последствиями из-за решения Байдена.
Также "Комментарии" писали, что Сибига раскритиковал политику умиротворения, которую проводят некоторые западные лидеры по отношению к Путину.
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