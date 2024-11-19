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Украина в ООН показала одну деталь: это доказывает масштабность войны

Сибига в ООН привел доказательства использования Россией ракет из КНДР против Украины.

19 ноября 2024, 09:07
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Slava Kot

Глава МИД Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН показал деталь баллистической ракеты из Северной Кореи, которую Россия использовала для атаки по Украине. По его словам, Россия расширяет войну в Украине на глобальный уровень и вовлекает в нее новые страны.

Украина в ООН показала одну деталь: это доказывает масштабность войны

Андрей Сибига

На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по случаю 1000 дней после начала полномасштабного вторжения России Андрей Сибига продемонстрировал часть баллистической ракеты КНДР.

"Это реальная часть северокорейской баллистической ракеты KN-23, поразившей Украину. Такие смертоносные ракеты постоянно падают на наших людей. Они могут нести около 500 килограммов взрывчатки", — сказал Сибига и подчеркнул, что последний удар ракетой КНДР по Украине был нанесен 13 ноября.

Также Сибига отмечает, что привлечение войск из Северной Кореи в войну против Украины повышает эскалацию и расширяет конфликт до глобального. По его словам, Россия будет платить технологиями за северокорейских солдат.

"Мы точно знаем, что Северная Корея хочет получить от России ответ. Технологии для ракетных, ядерных и других военных программ. Это повлечет последствия за пределами границ двух государств, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе", — пояснил Сибига.

По его словам, политика умиротворения и бездействие в войне в Украине приведет к глобальным рискам, в частности в сфере ядерной безопасности, миграции, окружающей среды и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Кремля в ООН угрожает Европе серьезными последствиями из-за решения Байдена.

Также "Комментарии" писали, что Сибига раскритиковал политику умиротворения, которую проводят некоторые западные лидеры по отношению к Путину.



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