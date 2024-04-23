Украина в 10 раз нарастила производство ракет, которых больше всего боится Москва

"Нептун" стал роковой ракетой для Черноморского флота России. Все больше и больше таких ракет сходит с производственной линии. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в материале Forbes.

Удар по "Москве". Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, россияне прекрасно понимают, что большинство ракет "Нептун" стали приговором для российских суден. Последней жертвой украинской ракеты стал уникальный корабль "Коммуна".

Отмечается, что, затопив "Москву", украинцы доказали, что "Нептун" с его ракетным ускорителем, турбовентиляторным двигателем, радиолокационной системой самонаведения и мощной боеголовкой может работать. 5-метровый корпус ракеты содержал достаточно топлива для полета на 190 км. Этого было достаточно, чтобы нацелиться на "Москву", поскольку экипаж крейсера нагло отплыл всего в 96 км от украинского побережья. И поскольку российские военные корабли отступили дальше от побережья в результате затопления "Москвы", они стали гораздо более сложными целями. Поразить их основные якорные пункты — Севастополь и Феодосию в Крыму, Новороссийск на юге России — стало невозможным для экипажей "Нептуна". Севастополь на расстоянии 250 км является ближайшим к украинским линиям. Поэтому киевское КБ "Луч" взялось за изготовление "Длинного Нептуна". У этой длинной ракеты достаточно топлива для полета на 320 км. В то же время "Луч" доработал ГСН ракеты, чтобы она лучше поражала цели на суше и на море.

"Длинный Нептун" впервые нанес удар в августе, повредив батарею ПВО С-400 ВВС России в Крыму. А во время масштабной атаки в прошлом месяце он нацелился на четыре российских корабля в Севастополе, а также на портовые сооружения и нефтебазу. Ракетная атака на "Коммуну" через месяц, возможно, не сильно повредила 111-летний корабль. Но нападений будет больше, поскольку война все еще продолжается.

Украинские официальные лица сообщили официальным лицам США, что они увеличили производство "Нептуна" в десять раз, а это означает, что планировщики ударов в Киеве вскоре могут иметь в своем распоряжении десятки, возможно, сотни ракет.

"Если всего несколько десятков "Нептунов" могли потопить крейсер и повредить несколько других кораблей, а также средства противовоздушной обороны и вспомогательные средства, представьте, что могла бы сделать сотня "Нептунов", — пишет издание.

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