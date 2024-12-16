Вооруженные Силы Российской Федерации крепко владеют стратегической инициативой по всей полосе боевого столкновения. Такое заявление сделал глава оккупационного минобороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании Коллегии Минобороны России, передают во вражеском ведомстве.

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По его словам, в настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет около 30 квадратных километров.

Украинская армия вынуждена перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность украинских подразделений на переднем крае не превышает 45-50 процентов, отмечает Белоусов.

Кроме того, оккупант отметил, что в этом году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

" Взорван боевой потенциал противника. Только в этом году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составляло почти один миллион человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих", – отметил министр оккупационного ведомства.

Также по его данным, российские войска оккупировали почти 4,5 тысячи квадратных километров территории.

" В этом году русские войска освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики до сих пор, 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", – заявил россиянин.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что потери российской армии в войне против Украины составляют от одного до двух тысяч человек ежедневно. Следовательно, 10-12 тысяч солдат из КНДР позволяют РФ закрывать эти потери менее чем за две недели.