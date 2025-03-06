Украина уже согласилась на этот компромисс с РФ, чтобы начать переговоры о мире

Россия декларирует готовность к переговорам, однако реальная ситуация станет ясна только после начала подготовительных этапов, отметил в эфире Freedom политолог Игорь Попов.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, в последнее время официальные представители РФ заявляют, что Москва готова к диалогу только при условии признания по ней украинских территорий, которые она пытается незаконно аннексировать.

Понятно, что на этом все переговоры могут и остановиться. Поэтому нужно будет подтверждать делами и конкретными компромиссами слова, о которых говорится прямо или через ливни в средствах массовой информации. Украина со своей стороны открыто показывает и наши планы, и наши предложения по первым шагам”, — говорит Попов.

Эксперт напомнил, что США уже сделали первую попытку контакта с представителями РФ в Эр-Рияде, где обсуждались преимущественно двусторонние вопросы — возобновление работы консульств, дипломатические вопросы и возможные экономические соглашения. Однако дальнейший диалог невозможен без согласия Украины.

Впрочем, по его словам, главная интрига зависит от Кремля. Если РФ будет настаивать на завышенных требованиях, переговорный процесс остановится, а компромиссный подход может дать толчок к дальнейшим договоренностям. В то же время эксперт отметил, что Украина уже не ставит выход на границы 1991 как обязательную предпосылку начала переговоров.

"То есть мы действительно оцениваем ситуацию и говорим о том, что, да, мы хотим вернуть всю территорию Украины, на определенном этапе Украина готова перейти к дипломатическим путям этого процесса, и это уже огромный шаг с украинской стороны", — пояснил Попов.

По его мнению, приоритетом для Украины остаются гарантии безопасности. Важную роль в этом играет мощная украинская армия, поэтому требования по ее разоружению неприемлемы.

Правда, говорит Попов, что приглашения в НАТО в ближайшей перспективе не будет, а главной гарантией безопасности остается сильная украинская армия. Украина никогда не имела агрессивных намерений, но должна быть готова к самозащите.

"Это — наша красная линия", — подчеркнул Попов.

При этом он признал, что в других вопросах могут понадобиться компромиссы, даже непопулярные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп "ломает" Украину, чтобы потом сдать ее России.



