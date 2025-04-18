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Украина уже проигрывает в войне: стало известно о существенных пробелах ВСУ

Эффективность атак ВСУ по России постепенно снижается

сегодня, 13:40 comments1009
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Клименко Елена

Украинская армия сейчас в значительной степени держится на технологических решениях, однако этот ресурс уже почти исчерпан. Об этом заявила основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" и глава инициативы Victory Drones Мария Берлинская во время дискуссии на "Клубе LB".

Украина уже проигрывает в войне: стало известно о существенных пробелах ВСУ

Фото: 24 Канал

Она отметила, что украинская сторона за последние годы достигла значительных результатов благодаря применению простых, доступных технологий — в частности, дронов, которые наносили удары по объектам на миллиарды долларов. Однако этот этап, по ее словам, уже исчерпал себя.

"К сожалению, должен признать: мы достигли предела возможностей тех лоу-тек решений, которые демонстрировали невероятную эффективность в течение трех лет войны. Наши дроны уничтожали технику, пылали вражеские НПЗ и аэродромы. Но сегодня мы видим существенное снижение эффективности — нужен прорыв в фундаментальных научных исследованиях, иначе дальнейшего она будет технология".

По словам Берлинской, враг быстро адаптируется: российские войска активно внедряют новые средства борьбы с украинскими дронами и другими технологиями. Как следствие, эффективность ударов по кафирам падает.

"Сегодня мы уже не видим потопленных кораблей или впечатляющих успешных атак. Я не буду разглашать точные цифры, но успеваемость наших ударов, особенно дронов дальнего действия, стремительно снижается. Огромные суммы просто "сгорают" в небе", — добавила эксперт.

Кроме того, она отметила, что Россия начала опережать Украину в сфере технологий на поле боя. Многие тактики, разработанные украинскими специалистами, уже активно копируются и масштабируются врагом.

Ранее "Комментарии" писали, что военные и чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. В частности, таким силам могут позволить наносить удары по войскам РФ и территории России в случае нарушения режима перемирия.



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