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Ткачик Олеся
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал слухи о возможности создания Украиной ядерной бомбы при прекращении военной помощи от США. В своем интервью Главреду он подчеркнул, что эти заявления являются частью информационной кампании, выгодной России, активно распространяющей мифы о планах Киева по ядерному оружию.
Ядерный удар
По словам Загороднего, на данный момент у Украины нет технических возможностей для обогащения урана, необходимого для создания ядерного оружия.
Эксперт подчеркнул, что Украина имеет технологический потенциал для разработки ракет с дальностью полета до тысячи километров, что является важным стратегическим шагом. По его словам, страна должна сосредоточиться на создании и массовом производстве таких ракет, а также на развитии дронов и других технологий для усиления ударов по критической инфраструктуре противника.
Загородний напомнил о случае в Тверской области России, где в результате удара по составу боеприпасов взорвалось количество взрывчатки, эквивалентное двум "Хиросимам".
По его мнению, создание ядерного оружия пока нецелесообразно. Украине следует сосредоточиться на более простых, но эффективных средствах влияния. Как пример, Загородний привел возможность атаки на газораспределительную сеть Москвы в зимний период, что может повлечь за собой энергетический коллапс в столице России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению россиян, Запад может передать Украине ядерное оружие.
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