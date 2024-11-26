Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал слухи о возможности создания Украиной ядерной бомбы при прекращении военной помощи от США. В своем интервью Главреду он подчеркнул, что эти заявления являются частью информационной кампании, выгодной России, активно распространяющей мифы о планах Киева по ядерному оружию.

Ядерный удар

По словам Загороднего, на данный момент у Украины нет технических возможностей для обогащения урана, необходимого для создания ядерного оружия.

"Для того чтобы создать ядерное оружие, должны быть хотя бы мощности для обогащения урана, которых у нас нет и никогда не было – даже для атомных электростанций", – отмечает он.

Эксперт подчеркнул, что Украина имеет технологический потенциал для разработки ракет с дальностью полета до тысячи километров, что является важным стратегическим шагом. По его словам, страна должна сосредоточиться на создании и массовом производстве таких ракет, а также на развитии дронов и других технологий для усиления ударов по критической инфраструктуре противника.

Загородний напомнил о случае в Тверской области России, где в результате удара по составу боеприпасов взорвалось количество взрывчатки, эквивалентное двум "Хиросимам".

"Когда Украина влупила по Торопцу, по складу в Тверской области, там взорвалось две Хиросимы, 30 килотонн. "Толстяк", который упоминается в вопросе, был небольшой бомбой по нынешним меркам — всего 15 килотонн. То есть фактически Украина и так организовала тактический ядерный удар по территории России. Там ведь даже произошло землетрясение!", — сказал Загородний.

По его мнению, создание ядерного оружия пока нецелесообразно. Украине следует сосредоточиться на более простых, но эффективных средствах влияния. Как пример, Загородний привел возможность атаки на газораспределительную сеть Москвы в зимний период, что может повлечь за собой энергетический коллапс в столице России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению россиян, Запад может передать Украине ядерное оружие.



