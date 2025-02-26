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Украина уже через несколько лет может восстановить статус ядерного государства: что для этого нужно

Роман Свитан подчеркнул, что в Европе есть несколько стран, где размещено ядерное оружие, как собственное, так и американское.

26 февраля 2025, 16:55
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Клименко Елена

Для Украины важно хотя бы косвенно восстановить свой ядерный статус, отметил полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV.

Украина уже через несколько лет может восстановить статус ядерного государства: что для этого нужно

Ядерное оружие. Фото: 24 Канал

По его словам, в Европе есть несколько стран, где размещено ядерное оружие, как собственное, так и американское.

"Франция владеет до 300 боевых ядерных снарядов, Британия имеет также около 300, а США – более 5500 ядерных боеприпасов, часть которых находится на базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах по программе ядерного обмена. Украина могла бы присоединиться к этой программе, если бы вступила в в такой программе", – объяснил Свитан.

Он также отметил, что для разработки собственного ядерного оружия Украине потребуется от 5 до 7 лет. Однако если договориться с Францией или Великобританией по обогащению имеющегося в Украине урана, процесс может занять 1,5-2 года.

"Есть проблемы с ураном в Европе, особенно после того, как Африка фактически выгнала французские и американские войска. Франция потеряла урановые шахты. Мы можем это компенсировать, ведь имеем несколько урановых шахт. Если это будет решено, мы могли бы передавать свой уран Франции или Великобритании для обогащения и получения ядерных боеприпасов. через механизм обмена", – добавил Свитан.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, как заявил министр обороны США Гегсет в эксклюзивном интервью Breitbart News, он не исключает ядерного оружия для Украины, и что в конечном счете это зависит от президента Дональда Трампа. Он также сказал, что возвращение к границам Украины до 2014 года "нереалистично", что американские войска не будут развернуты в Украине.



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