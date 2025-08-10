Украина уволила населенный пункт: где произошли удачные действия Сил обороны

Силы обороны Украины успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Бессаловка в Белопольской городской общине Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Украина освободила Бессалевку на Сумщине. Фото из открытых источников

Бессаловка находится непосредственно на государственной границе с Россией, что делает ее контроль важным для безопасности северных регионов Украины. В последние месяцы эта территория находилась под временной оккупацией российских войск. По информации Генштаба ВСУ, в освобождении Бессаловки участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе упорных боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

"Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области", — говорится в заявлении Генштаба.

Освобождение Бессаловки свидетельствует о наращивании наступательных возможностей Вооруженных Сил Украины, а также об эффективности координации и боевой подготовки подразделений. Восстановление контроля над населенными пунктами на границе с Россией делает невозможными дальнейшие попытки врага продвинуться вглубь территории Украины в этом направлении.

"Вооруженные Силы Украины продолжают и дальше уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства", — сообщает Генштаб.

