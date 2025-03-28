logo

BTC/USD

84309.49

ETH/USD

1886.71

LTC/USD

87.46

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина уточнила условия перемирия на море: что изменилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина уточнила условия перемирия на море: что изменилось

Прекращение огня не касается кораблей ВМС РФ

сегодня, 00:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Украина уточнила условия перемирия на море: что изменилось

Украина и РФ договорились о перемирии на море. Фото из открытых источников

"Прекращение огня касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", – сказал Георгий Тихий.

Как известно, российские захватчики заявляют, что морское перемирие не вступит в силу, пока не будут отменены санкции в отношении российского сельскохозяйственного экспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вышла в мировые лидеры за производством не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если принимать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 орудий Caesar в месяц. Германия может производить лишь 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze в год. Британско-американская BAE System".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/@RBCUkraine/videos
Теги:

Новости

Все новости