Украина уточнила условия перемирия на море: что изменилось

Соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Украина и РФ договорились о перемирии на море. Фото из открытых источников

"Прекращение огня касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", – сказал Георгий Тихий.

Как известно, российские захватчики заявляют, что морское перемирие не вступит в силу, пока не будут отменены санкции в отношении российского сельскохозяйственного экспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вышла в мировые лидеры за производством не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если принимать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 орудий Caesar в месяц. Германия может производить лишь 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze в год. Британско-американская BAE System".