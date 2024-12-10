Украина уступает РФ: в чем россияне получили значительное преимущество

Война России против Украины вынудила не только увеличить производство классического вооружения, но и совершенствовать его или разрабатывать принципиально новые вещи. Украинцы в этом вопросе лучше, однако россияне быстрее масштабируют производство. Такими мыслями поделился экс-командир снайперов ВСУ с позывным "Дед" Константин Прошинский в эфире Вечер.LIVE, сообщает портал "Комментарии".

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Он высоко оценил гениальность украинских инженеров, способных производить уникальные образцы оружия. По словам "Деда", масштабирование производства часто тормозится из-за долгих процессов сертификации, кодификации и отсутствия поддержки со стороны государства.

“В двух-трех экземплярах это сделать достаточно легко. Масштабировать процесс сложно. Для этого требуются определенные условия, помощь государства. Прохождение кодификации для каждого производителя – это еще один квест. Это занимает много времени. Даже будучи кодифицированным, это не означает, что Минобороны приступит к закупке. То есть вот такие нюансы, над которыми нужно работать”, – объяснил военный.

По его словам, в определенных случаях оккупанты действуют гораздо быстрее. По словам "Деда", украинские разработчики и военные пытались ввести "определенные" вещи, которые были бы полезны на фронте, однако помешала большая "бюрократическая машина".

В РФ действуют быстрее.

“Буквально берут у нас мысли, чувствуют и внедряют масштаб. Поэтому я верю в украинское вооружение. Я верю в то, что оно достаточно качественное уже сейчас”, — отметил военный.

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