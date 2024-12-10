Украина уступает РФ: в чем россияне получили значительное преимущество

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Кречмаровская Наталия
Война России против Украины вынудила не только увеличить производство классического вооружения, но и совершенствовать его или разрабатывать принципиально новые вещи. Украинцы в этом вопросе лучше, однако россияне быстрее масштабируют производство. Такими мыслями поделился экс-командир снайперов ВСУ с позывным "Дед" Константин Прошинский в эфире Вечер.LIVE, сообщает портал "Комментарии".
Фото портал "Комментарии"
Он высоко оценил гениальность украинских инженеров, способных производить уникальные образцы оружия. По словам "Деда", масштабирование производства часто тормозится из-за долгих процессов сертификации, кодификации и отсутствия поддержки со стороны государства.
По его словам, в определенных случаях оккупанты действуют гораздо быстрее. По словам "Деда", украинские разработчики и военные пытались ввести "определенные" вещи, которые были бы полезны на фронте, однако помешала большая "бюрократическая машина".
В РФ действуют быстрее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парадный марш оккупантов на Киев может стать реальностью. От чего это зависит, читайте здесь.
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