Украина усилит свое ПВО и будет выпускать новое оружие: при чем здесь Великобритания

Великобритания выделяет 2 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а также расширение производства вооружения непосредственно в Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украина и Великобритания. Фото: 24 Канал

По его словам, эти средства будут использованы согласно Рамочному соглашению между двумя странами.

"Мы продолжаем укреплять обороноспособность нашего государства вместе с британскими партнерами. Сегодня Кабинет министров поддержал законопроект, что позволит эффективно направить эти финансы в поддержку обороны Украины", – отметил он.

По словам Умерова, основной упор в поддержке будет сделан на укрепление противовоздушной обороны. Также в рамках соглашения в Украине будут организованы ремонт и производство современных образцов военной техники и вооружения.

Напомним, что 16 января между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, имеющее 100 лет. Соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Этот документ охватывает не только вопросы безопасности и обороны, но и экономические, технологические, а также культурные и информационные сферы. Зеленский сообщил, что соглашение предусматривает минимум $3,6 млрд ежегодной военной помощи Украине.

"Это только начало. Также мы готовим решение о еще $3 миллиардах, полученных от замороженных российских активов. Таким образом, только в этом году помощь от Британии составит $6,6 миллиарда", – добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что военная поддержка Украины со стороны США продолжается и остается важной для обеих стран. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции.