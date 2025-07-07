Украина упускает шанс получить помощь от США: какого сигнала ждет Трамп

Отношения с Соединенными Штатами Америки для Украины критически важны. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что некоторую военную помощь Украине могут предоставить только США. Однако в Верховной Раде уверены, что украинская сторона не сделала все возможное для усиления двусторонних отношений.

Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины София Федина выразила мнение, что делалось все для того, чтобы "завалить" нашу коммуникацию со Штатами, и чтобы не состоялось никакой помощи.

"Штаты не хотят видеть послом госпожу Маркарову. Ее заменили? Нет. Штаты с 2020 года не хотят видеть Ермака. Его заменили? Нет. Наоборот, его толкают повсюду, где только можно, и каждый раз результат все хуже и хуже. У нас сформирована мультипартийная делегация, на чем постоянно подчеркивают республиканцев? Нет. У нас есть спецуполномоченный по делам Америки? Нет. У нас есть привлеченные все без исключения люди, которые имеют контакты в Штатах личные и могут говорить о других вопросах? Нет”, — перечислила пробелы в работе нардеп

По ее словам, наблюдается нарастание так называемых антиамериканских настроений, обвинение Америки во всех грехах человечества.

"И по сути срыв переговорного процесса. Потому что мы все понимали, что сейчас уже закончилась помощь времен Байдена. И год назад, или с момента избрания Трампа, нужно было начинать говорить о следующих пакетах помощи для Украины. И должны были быть и аргументации, и те люди, которые могут донести позиционирование туда, куда нужно", — отметила она.

Федина рассказала, что президент США Дональд Трамп без хамства или пренебрежения говорил и с украинской журналисткой, у которой муж воюет на фронте, и при неофициальной встрече с украинскими военными. По ее словам, Трамп реально очень по-человечески говорил и говорил, что мы попытаемся помочь. Она убеждена, что у Трампа нет ненависти или пренебрежения к Украине и украинцам.

"Он плохо общается с отдельными представителями. Может быть, нужно посылать других людей на переговоры, на коммуникацию, чтобы Трамп хотел с ними говорить. Но официальная ли Украина сделала то, что она должна сделать? Спокойно донести информацию до Трампа, спокойно показать реалии, спокойно показать раскладку. Кстати, недавно слушала интервью Валерия Чалого, чрезвычайного и полномочного посла, в свое время являвшегося послом в Штатах. И он говорит, что сейчас много сигналов, что коммуникация со Штатами не потеряна. Только не нужно поменять подходы и переговорщиков”, — подытожила она.

Напомним: портал “Комментарии писал, что в Украине разоблачили схему ввоза автомобилей под видом помощи ВСУ.



