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Украина ударила по важному объекту для США в РФ: на что жестко указала Трампу

Россия не в состоянии защитить американские инвестиции на своей территории, гарантии безопасности может дать только Украина

18 февраля 2025, 12:56
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Ткачик Олеся

Вчера, 17 февраля, во время совместной операции СБУ и ССО дроны атаковали нефтеперекачивающие станции "Каспийской трубопроводной системы", через которую американские компании транспортируют казахскую нефть через Россию в Новороссийск. Как уверен политолог Тарас Загородний, это демонстрация силы Украины и подтверждение того, что переговоры без Украины не имеют никакого смысла.

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"Это также сигнал для США и Трампа, что Россия не может защитить американские инвестиции на своей территории. Гарантию безопасности может дать только Украина. Наше оружие и рост интенсивности ударов по территории России делают нас главными менеджерами в переговорах. Какой смысл что-либо обсуждать в Саудовской Аравии, если продолжаются бомбардировки территории России? Это позволяет навязывать свою повестку переговоров. Например, поднимать вопрос отвода войск России на линию 24 февраля. Пока 24, а там разное может произойти. А танки – вещь непредсказуемая: у них могут "отказать тормоза", и они могут поехать в Крым. Никто нам ничего поделать не сможет", — говорит эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что Дмитрий Медведев уже впадает в истерики по этому поводу, фактически признавая, что Россия ничего не может сделать, и жалуется на Украину Трампу. По его словам, смешно, что он апеллирует к планам Трампа снижать цены на нефть и вроде бы Украина этому мешает.

"Можно ли затрагивать американские активы на территории России? Кто сказал, что нет? Тем более что такими ударами Украина демонстрирует бессилие России и жирно намекает на необходимость перехода к плану Б: ленд-лиза и расширение помощи Украине", — отметил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ хочет достичь в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/pfbid0GbfWEHR3nc1eDPMvFGCzyJ7kNWjbXUb3cnZcaGy3FAEZ7Gwb5MTKNE9dVGZ23Najl
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