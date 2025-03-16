Украина ударила по России новой ракетой: что о ней известно

Украина успешно опробовала и применила ракету "Долгий Нептун" с дальностью в тысячу километров. По предварительным данным, ею был поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Forbes.

Удар Украины по РФ (фото из открытых источников)

Отмечается, что успешное применение Длинного Нептуна, о котором ранее упоминал президент Владимир Зеленский, вероятно, произошло 14 марта. Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Россия, расположенный примерно в 480 км от линии фронта в Украине.

"Эта атака на Туапсе стала лишь последней в серии украинских ударов по российским нефтяным объектам, которые в прошлом году снизили добычу на 10%", — отметили журналисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новая украинская ракета прошла успешное боевое применение. Ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Это секретный проект, над которым работает Украина уже несколько лет. Об этом в своем Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Долгий Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров", — рассказал глава государства.

Президент поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.



"Продолжаем работать в целях обеспечения украинской безопасности", – констатировал украинский лидер.

Также "Комментарии" писали об а такую на нефтепровод "Дружба" в Брянской области . В поселке Мамай Брянской области Российской Федерации (РФ) атакован нефтепровод "Дружба". В результате удара частично разрушено техническое здание. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал Mash. Удар был нанесен в 04:30 (03:30 по киевскому времени), якобы, как утверждают россияне реактивной ракетой-дроном "Ад"

