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Украина ударила по Московскому НПЗ: в Генштабе сообщили о других «жирных» целях

Прилеты и взрывы в России: Генштаб сообщил о последствиях атаки

сегодня, 14:35
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Недилько Ксения

Подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов российской федерации, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Украина ударила по Московскому НПЗ: в Генштабе сообщили о других «жирных» целях

Иллюстративное фото

В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

Из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Силы обороны Украины обладают детальной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население, заявили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Госдуме России предложили ударить "Орешником" после атаки по Москве.



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