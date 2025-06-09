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Украина ударила по аэродрому "Саваслейка": поражены самолеты

Поражены самолеты на аэродроме "Саваслейка": МиГ-31К и Су-30/34

сегодня, 09:59 comments1547
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Недилько Ксения

В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка", расположенному в Нижегородской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Украина ударила по аэродрому "Саваслейка": поражены самолеты

Иллюстративное фото

Российский агрессор использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).

Результаты боевой работы уточняются", – сообщили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине не закончилась массированная атака – Россия сейчас утром продолжает запускать ракеты типа Х-22 и гиперзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжалы" из истребителя МиГ-31К. По всей Украине была объявлена воздушная тревога, цели летели на юг страны, а также на Ровенщину.

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в районе города Дубно Ровенской области.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" утром после атаки сообщил, что почти весь ночной обстрел был направлен по очередному аэродрому в Украине.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                



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