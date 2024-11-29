logo

BTC/USD

98346.95

ETH/USD

3626.29

LTC/USD

100.10

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина требует полного снятия ограничений на поставки и использование оружия: к чему это приведет
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина требует полного снятия ограничений на поставки и использование оружия: к чему это приведет

Концепция "мир через силу": что станет гарантией безопасности Украины

сегодня, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента в своих выступлениях постоянно подчеркивают необходимость установления мира в Украине через силу. Западные СМИ сообщали, что такую концепцию может одобрить избранный президент США Дональд Трамп. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что известно о концепции достижения "мира через силу", сообщает портал "Комментарии".

Украина требует полного снятия ограничений на поставки и использование оружия: к чему это приведет

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что 28 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига назвал четыре шага к справедливому миру. По его словам, концепция достижения "мира через силу" включает в себя бескомпромиссное соблюдение территориальной целостности Украины.

"Базовым принципом дипломатических процессов является принцип "ничего об Украине без Украины", исключающий какие-либо договоренности или переговоры по урегулированию без участия Киева", — сообщают в ЦСК.

Гарантией безопасности для Украины является приглашение в НАТО. "Украина уже сегодня вносит большой вклад в безопасность Европы и всего мирового порядка", — говорится в сообщении.

В Центре убеждены, чтобы лишить Москву возможности продолжать агрессию, необходимо полное снятие ограничений на поставку Украине вооружений, а также на его использование по военным целям на территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о новых условиях, при которых Украина пойдет на мирные переговоры с РФ. Для этого Россия должна выполнить главное условие – отойти к позициям 2022 года. Как оценивает настроения руководства России по завершению войны Андрей Ермак, читайте подробнее по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/43258
Теги:

Новости

Все новости