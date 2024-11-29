Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента в своих выступлениях постоянно подчеркивают необходимость установления мира в Украине через силу. Западные СМИ сообщали, что такую концепцию может одобрить избранный президент США Дональд Трамп. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что известно о концепции достижения "мира через силу", сообщает портал "Комментарии".

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Отмечается, что 28 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига назвал четыре шага к справедливому миру. По его словам, концепция достижения "мира через силу" включает в себя бескомпромиссное соблюдение территориальной целостности Украины.

"Базовым принципом дипломатических процессов является принцип "ничего об Украине без Украины", исключающий какие-либо договоренности или переговоры по урегулированию без участия Киева", — сообщают в ЦСК.

Гарантией безопасности для Украины является приглашение в НАТО. "Украина уже сегодня вносит большой вклад в безопасность Европы и всего мирового порядка", — говорится в сообщении.

В Центре убеждены, чтобы лишить Москву возможности продолжать агрессию, необходимо полное снятие ограничений на поставку Украине вооружений, а также на его использование по военным целям на территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о новых условиях, при которых Украина пойдет на мирные переговоры с РФ. Для этого Россия должна выполнить главное условие – отойти к позициям 2022 года. Как оценивает настроения руководства России по завершению войны Андрей Ермак, читайте подробнее по ссылке.



