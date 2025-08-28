Украина точно вернет все захваченные территории: озвучен амбициозный план

Украина имеет четкое стратегическое видение возвращения всех временно оккупированных Россией территорий. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, выступая на международном форуме экспертной сети Крымской платформы.

Фото: из открытых источников

По его словам, Киев не только определил основные направления действий, но и в сотрудничестве с международными партнерами, включая США и Великобританию, проводил так называемые "военные игры" — сценарные моделирования возможных вариантов развития ситуации.

"У нас есть стратегия на 10-15 лет вперед — мы знаем, как и куда двигаться, чтобы вернуть свои территории", — подчеркнул Гаврилюк.

Комментируя ситуацию в Черном море, он отметил, что Украине нужно прагматично оценивать ситуацию: "Мы должны понимать, что преимущество на море не появится само — его нужно получить и удержать".

Гаврилюк также подчеркнул, что в настоящее время Крым фактически превращен в одну из главных военных баз РФ, где сосредоточено значительное количество личного состава и техники.

Тем временем журналист и президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш считает, что поддержка России на оккупированных украинских территориях значительно уменьшилась, а те, кто еще остается пророссийски настроенным, предположительно покинут эти районы после возобновления контроля со стороны Украины.

В то же время, Москва официально заявляет, что не намерена пересматривать статус временно оккупированных территорий, поскольку они уже внесены в конституцию РФ.

В МИД Украины такую позицию называют абсурдной. Дипломаты подчеркивают, что Россия не имеет юридического права подвергать сомнению территориальную целостность Украины, ведь ее международно признанные границы остаются неизменными — несмотря на любые попытки Кремля узаконить оккупацию.

Как уже писали "Комментарии", Украина категорически не будет признавать ни на одном юридическом уровне попытки легитимизации или признания российской оккупации Автономной Республики Крым. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе международного форума Крымской платформы.